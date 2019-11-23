Улицы Благовещенска превратились в огромный «каток»: видео

На улицах Благовещенска «открылся» бесплатный каток. Из-за проливных дождей дороги покрылись наледью, однако местные жители решили не отчаиваться и найти плюс в капризах природы.

Как видно на ролике, опубликованном на YouTube, на дороги вышли люди с коньками, облюбовав образовавшийся каток. При этом на кадрах видно, что дорожное полотно действительно почти полностью оказалось покрыто льдом.

А вот в Москве, например, открылся самый большой каток в Европе. Накануне он начал работу на ВДНХ. Протяженность искусственного ледяного покрытия составляет 1,6 километра, площадь - 20,5 тысяч квадратных метров, а инфраструктура - 53 тысяч квадратных метров.