Лавров раскрыл главную тему обсуждения с Салливаном на полях G20

Одной из ключевых тем переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном стало решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Мы знаем, что он проходит процедуру утверждения на пост посла, мы обсуждали, как решать накопившиеся проблемы в наших отношениях», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Лавров встретился с коллегой из КНР Ван И. Глава МИД РФ отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС по вопросам, связанным с состоянием мировой торговой системы.

Более того, глава МИД РФ также провел переговоры с министром иностранным иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Лавров заявил, что Москва и Токио должны сделать шаги навстречу друг другу и вывести отношения стран на новый качественный уровень.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G20 проходит в Нагое – четвертом по размерам городе Японии. Москву и Нагою разделяют семь тысяч километров, море и часовые пояса.