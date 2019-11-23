Мужчина в последнюю минуту спас человека из горящей машины: видео

В городе Стаффорд в американском штате Коннектикут случайный водитель спас человека из загоревшейся машины. Это произошло всего за несколько секунд до того, как автомобиль полностью охватило пламя.

Инцидент случился в начале ноября, однако известно о нем стало только сейчас. Эдвард Сир возвращался с женой с обеда, когда они увидели, что стоящий на дороге автомобиль полыхает, а внутри находится человек. Не долго думая, Сир остановился, выскочил из машины и бросился на помощь водителю. Вытащить пожилого Гленнвуда Литтла удалось как раз вовремя – сразу после пламя охватило весь автомобиль.

Сам Литтл рассказал, что причиной пожара стала протечка газового баллона, который он перевозил на заднем сидении. Он взорвался в момент, когда мужчина решил закурить. Литтл пытался выбраться из машины, однако не мог отстегнуть ремень безопасности.

«Я даже не видел, как парень подошел к двери. Он открыл ее, протянул руку и снял с меня ремень. Мое пальто и шляпа были в огне, он сорвал их. Как только он вытащил меня, я сразу направился в машину скорой помощи», - рассказал Литтл.

Пострадавший не получил серьезных травм. Пожарная охрана Стаффорда наградила Сира знаком отличия за проявленную храбрость, сообщает Daily Mail. В сообщении службы говорится, что мужчина проявил настоящий героизм.