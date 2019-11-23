Главы МИД РФ и КНР обсудили сотрудничество на полях G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И на полях министерской встречи G20 в японском городе Нагоя.

Лавров отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС по вопросам, связанным с состоянием мировой торговой системы.

В свою очередь, Ван И заявил о высокой динамике сотрудничества во всех сферах. Он подчеркнул, что странам необходимо планировать контакт на высшем уровне к празднованию 75-летия победы во Второй мировой войне.

Министр иностранных дел РФ прибыл в Японию на встречу глав внешнеполитических ведомств G20. Мероприятие проходит в Нагое.

Лавров ранее уже встретился с главой МИД Японии. Он заявил, что Москва и Токио должны сделать шаги навстречу друг другу и вывести отношения стран на новый качественный уровень.