Главы МИД РФ и КНР обсудили сотрудничество на полях G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И на полях министерской встречи G20 в японском городе Нагоя.
Лавров отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС по вопросам, связанным с состоянием мировой торговой системы.
В свою очередь, Ван И заявил о высокой динамике сотрудничества во всех сферах. Он подчеркнул, что странам необходимо планировать контакт на высшем уровне к празднованию 75-летия победы во Второй мировой войне.
Министр иностранных дел РФ прибыл в Японию на встречу глав внешнеполитических ведомств G20. Мероприятие проходит в Нагое.
Лавров ранее уже встретился с главой МИД Японии. Он заявил, что Москва и Токио должны сделать шаги навстречу друг другу и вывести отношения стран на новый качественный уровень.