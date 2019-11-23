Лавров встретится с Салливаном на полях G20 в Японии
Встреча глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» проходит в японском Нагое.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном на полях саммита G20 в Японии. Об этом говорится в сообщении российской делегации.
«В графике Лаврова - встреча на полях СМИД "двадцатки" в Японии с Салливаном», - приводит РИА Новости сообщение делегации РФ.
Ранее в ходе саммита в Японии Лавров заявил, что Москва и Токио должны сделать шаги навстречу друг другу и вывести отношения стран на новый качественный уровень.
Встреча глав внешнеполитических ведомств G20 проходит в Нагое - четвертом по размерам городе Японии.