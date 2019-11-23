США потеряли беспилотник в Ливии

В столице Ливии Триполи Соединенные Штаты Америки потеряли беспилотник, который был задействован в мониторинге экстремистской деятельности. Об этом заявило Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).

«21 ноября в Триполи (Ливия) был потерян беспилотный летательный аппарат, принадлежащий американскому командованию», - говорится на сайте AFRICOM.

Уточняется, что операции беспилотных летательных аппаратов имеют решающие значение в противодействии террористической деятельности в Ливии. На сегодняшний момент идет расследование инцидента с беспилотником.