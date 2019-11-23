«Привязал к стулу, угрожал утюгом»: бывшая девушка Соколова рассказала о расставании с ним

Девушка, обвинившая в 2008 году экс-доцента СПБГУ Олега Соколова в избиении, рассказала, как историк угрожал ей утюгом. По словам пострадавшей, это произошло после того, как она решила порвать отношения с Соколовым и приехала к нему, чтобы забрать свои вещи.

«Он помог мне снять шубу и тут же схватил мои руки и наглухо завязал веревкой. Я в две секунды оказалась на стуле, который был тут же. Привязал меня к нему скотчем. (…) Потом он начал меня бить, принес утюг», - рассказала выпускница Петербургского государственного университета.

В беседе с «Фонтанкой.ru», девушка, чье имя не называется, также сообщила, что потом еще сутки она находилась в квартире экс-доцента. После того, как ей удалось освободиться, она вместе со своей знакомой отправилась в больницу и в полицию, где написала заявление на преподавателя.

Со слов девушки, с Соколовым она познакомилась в 2004 году, будучи студенткой. В 2007 году они стали встречаться, при этом, как уверяет пострадавшая, она не знала, что у историка есть жена и дети.

«Он абсолютно подорвал мое психоэмоциональное здоровье… К концу наших отношений я оказалась без друзей, без общения с родными, я была практически изолирована. И не то чтобы он настаивал на этом, но он так это поворачивал, что тебе не нужно было общение с кем-то еще», - поделилась она.

После расставания, рассказала девушка, Соколов неоднократно преследовал ее и угрожал убийством.

Девятого ноября прохожие достали Олега Соколова из реки Мойки. При осмотре рюкзака историка были найдены останки женщины. В ходе обысков в квартире преподавателя правоохранители обнаружили обезглавленное тело его ученицы Анастасии Ещенко. Доценту было предъявлено обвинение в убийстве, его заключили под стражу до 8 января. Расследование уголовного дела продолжается.