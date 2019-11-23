Памятники Чукотки вошли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО

В предварительный Список объектов-кандидатов всемирного наследия ЮНЕСКО вошли древние памятники Чукотки – «Памятники морских арктических зверобоев». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

«Морские охотники Арктики оставили нам не только уникальные материальные свидетельства (некрополи, поселения, артефакты), но и нематериальное наследие (традиции косторезного искусства, приемы охоты на морского зверя, фольклор). Вечная мерзлота сохранила самобытные творения древней цивилизации, основой существования которой была охота на крупных млекопитающих – китов и ластоногих», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Еще одна номинация представлена памятниками Дежневского массива – поселением и могильником Эквен, поселениями Нунак и Наукан. Они находятся в удовлетворительном состоянии и хорошо сохранены.

«В настоящее время команда института Наследия вышла на новый этап работ по продвижению уникального объекта в престижный международный Список ЮНЕСКО. Полным ходом идет разработка номинационного досье для объекта-кандидата», - уточняет пресс-служба.

Ранее в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены храмы Псковской архитектурной школы. Это 10 уникальных храмах XII-XVII веков, среди которых Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря и другие не менее ценные культурные объекты.