Небензя призвал не мешать работе конституционного комитета Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, заявил, что в работу конституционного комитета Сирии никто не должен вмешиваться. Для его создания «астанинская тройка» внесла решающий вклад.

«Слава богу, он начал работать, теперь надо поменьше об этом говорить, побольше дать самим сирийцам общаться друг с другом», - передает РИА Новости слова постпреда.

Он подчеркнул, что сирийским комитетом владеют сирийцы и в его работу никто не должен вмешиваться.

«Дайте им самим договориться», - сказал Небензя.

В пятницу, 1 ноября, спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что участники сирийского Конституционного комитета достигли согласия по членам редакционной группы из 45 человек, которая начнет работу в понедельник.