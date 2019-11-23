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Тысячи эвакуированных: в немецком Кельне нашли опасную бомбу времен Войны

Роман Захаров
03:07 23.11.2019
Опасную находку будут обезвреживать в субботу, 23 ноября.
Тысячи эвакуированных: в немецком Кельне нашли опасную бомбу времен Войны
© Фото: pixabay

Несколько тысяч человек эвакуируют в Кельне после того, как там обнаружили английскую бомбу времен Второй мировой войны весом полтонны. Опасная находка была сделана в районе Цольшток во время строительных работ 22 ноября во второй половине дня.

Территория на расстоянии 500 метров от места обнаружения бомбы была оцеплена. Эвакуация, как ожидается, затронет примерно 6,5 тысяч человек.

Изначально бомбу планировали обезвредить в пятницу вечером, однако из-за того, что неподалеку на железнодорожных путях стояли около 30 вагонов с опасными грузами, экстренные службы решили перенести работы на субботу, когда вагоны отгонят на безопасное расстояние, сообщает городская администрация.

© Stadt Köln, Twitter
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