В России превратили автомобильный двигатель от «Кортежа» в авиационный

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова закончил научно-исследовательскую работу «Адаптация» по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный. Об этом говорится в сообщении ЦИАМ.

«Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" успешными испытаниями двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом», - приводит РИА Новости сообщение ЦИАМ.

Руководитель работы, глава отдела ЦИАМ Лев Финкельберг рассказал, что наиболее сложной задачей стала адаптация под авиационные правила систем топливопитания, зажигания и управления, которые обеспечивают работу двигателя.

«Главной сложностью стало получение требуемых характеристик, поскольку на "авиационных" режимах автомобильный двигатель практически никогда не работает», - прокомментировал Финкельберг.

Как сообщили в Центральном институте авиационного моторостроения, испытания проведены на винтовом стенде ООО «ОКБМ» специалистами ЦИАМ, НАМИ (разработчик «Кортежа») и ОКБМ. Исследование демонстратора АПД-500 планируется продолжить в термобарокамере ЦИАМ и в дальнейшем испытать его на экспериментальном летательном аппарате.