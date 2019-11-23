В Калифорнии поезд протаранил жилой фургон: видео

В американском штате Калифорния поезд на полном ходу протаранил брошенный на железнодорожных путях жилой автофургон. Видеозапись инцидента опубликовали пользователи социальных сетей.

Авария произошла в пятницу около 05.30 утра по местному времени в Санта-Фе Спрингс (пригороде Лос-Анджелеса). После удара фургон загорелся и, как говорят очевидцы, разлетелся на куски.

Как сообщает телеканал ABC, люди не находились в фургоне в момент столкновения. Во время вынужденного торможения поезда незначительные травмы получили четыре пассажира. Прибывшие на место врачи оказали им помощь, госпитализация никому не потребовалась.