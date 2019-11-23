Ученые рассказали, как дьявольские черви выживают в недрах Земли

Черви-нематоды Halicephalobus mephisto, которых также называют дьявольскими червями, позаимствовали ген у грибков, чтобы выжить на большой глубине под землей. К такому выводу пришли молекулярные биологи, впервые расшифровавшие ДНК червей.

По словам автора исследования, профессора Американского университета в Вашингтоне Джона Брахта, Halicephalobus mephisto живут на огромной глубине в литосфере планеты, где почти полностью отсутствует кислород в воде и высокая щелочность среды. Как уточнил ученый, «у них был выбор: умереть или приспособиться к жизни в адской жаре».

Генетический анализ червей показал, что в подобной ситуации они начинают дуплицировать свои гены, благодаря чему у них получается выжить, пишет журнал Nature Communications.

«Одного из самых важных защитных генов (AIG1) изначально не было в ДНК червей, предки нематоды “украли” его у грибков-симбионтов, живущих внутри корней растений», - сказано в материале издания.

Как отметили биологи, подобные эксперименты очень важны для понимания того, где может находиться жизнь на Марсе и других планетах. Пример существования Halicephalobus mephisto может говорить: организмы, вероятно, будут найдены в неожиданных места.

К слову, о дьявольских червях наука узнала относительно недавно. Их открыла десять лет назад команда натуралистов, изучавшая одну из глубочайших шахт мира - золотой рудник Беатрикс в ЮАР.