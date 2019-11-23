Водное перемирие: жестокая атака анаконды на оленя попала на видео

В Индии в штате Махараштра камеры местного лесного департамента зафиксировали коварное нападение питона на оленя. Несколько особей пришли к мутному водоему на водопой. Но достать с первого раза до воды не смогли, слишком высоким оказался берег у пересыхающего пруда.

На кадрах олени топчутся на берегу, а потом решаются встать на колени, чтобы дотянуться до воды. Неожиданно на одного из них напала огромная змея. Анаконда пряталась под водой и ждала, пока олени потеряют бдительность и приблизятся к ней. Молниеносным броском змея обвила животное своим телом и утащила в воду.

Ранее в Сеть попало видео смертельной схватки питона и леопарда, которая произошла в одном из национальных парков Африки. Хищнику удалось выбраться из удушливых объятий змеи и одержать верх над ней.