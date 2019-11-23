Фанаты в Воронеже напали на свою команду после поражения: видео

В Воронеже 23 ноября во время матча между местным футбольным клубом «Факел» и «Нижним Новгородом» из одноименного города произошла потасовка между футболистами и болельщиками.

Для подопечных Владимира Бесчастных - эта игра стала последней в текущем году. Хозяева поля уступили гостям со счетом 0:2, но эта неприятность не стала единственной для воронежцев.

Так, по ходу игры на поле выбежали четыре болельщика, которые прорвались к игрокам воронежской команды и начали их избивать. Футболисты не оставили действия хулиганов без ответа, в результате чего завязалась потасовка. Кадры происшествия опубликовали пользователи социальной сети «ВКонтакте».

«Убедительная просьба, в целях безопасности прекратить безобразие на поле» - отчетливо слышен на записи призыв диктора на стадионе.

Что стало причиной такого поведения болельщиков - неизвестно, однако можно предположить, что таким образом фанаты высказали свое недовольство игрой любимой команды: из пяти последних матчей «Факел» проиграл четыре раза и один раз сыграл вничью. На сегодняшний день в турнирной таблице ФНЛ воронежская команда занимает последнее - 20-е место с 16 очками за 25 встреч.