В Центральном доме Юнармии открылась выставка о подвиге псковских десантников

В субботу, 23 ноября, в Центральном доме движения «Юнармия» в Москве состоялась церемония открытия экспозиции, посвященной 20-летию подвига воинов десантников. В марте 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне 90 военнослужащих десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка Псковского гвардейского соединения ВДВ остановили продвижение крупного отряда во главе с Хаттабом, численностью около 2,5 тысяч боевиков.

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«Подвиг псковских десантников золотыми буквами вписан в историческую Вооруженных Сил России и Воздушно-десантных войск, вписав свои имена и уйдя в бессмертие. На пути бандитов встали 90 молодых ребят, которым было немногим больше 20 лет. Они совершили подвиг, помешав тем, кто нес, хотел внести хаос и терроризм на территорию нашего государства» – заявил представитель командования ВДВ полковник Сергей Бойко.

В открытии экспозиции приняли участие представители командования ВДВ, ДОСААФ, руководство движения «Юнармия», ветераны-десантники, юнармейцы и школьники, а также представители военно-патриотических клубов города Москвы.