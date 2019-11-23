В правительстве РФ рассказали об интересе инвесторов к проекту моста через Лену

Проект постройки моста через реку Лену уже привлек внимание инвесторов и бизнесменов. Такую информацию озвучил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Как отметил политик, потенциальные инвесторы будут определены в ходе конкурсных процедур. На данный момент уже существует несколько претендентов на участие.

«Я могу сказать, что это не одна какая-то группа компаний, а у нас есть несколько заявителей, которые активно интересуются проектом», - цитирует ТАСС вице-премьера.

Ранее проект моста через главную реку Якутии был одобрен в Росавтодоре. Как напомнил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, проект реализуется субъектом страны на принципах концессионного соглашения. Ведомство передаст проект в правительство сразу после того, как получит его от дорожного агентства.