Госдеп призвал глав Facebook и Twitter отключить аккаунты властей Ирана

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук призвал руководителей Facebook, Twitter и Instagram заблокировать аккаунты иранских властей.

В сообщении Госдепартамента США говорится, что это необходимо сделать из-за того, что лидеры Ирана «бессовестно использовали социальные сети для извержения пропаганды, при этом закрывая доступ в Интернет для простых жителей страны». Действия Тегерана в Вашингтоне назвали крупномасштабной цензурой.

Во вторник, 19 ноября, в Вашингтоне заявили, что с 15 декабря восстановят действие односторонних санкций в отношении иранского объекта по обогащению урана на заводе Фордо.

В МИД РФ решительно осудили введение ограничительных мер.