«Эстафета поколений»: в Пятигорске стартовал форум по укреплению связей ветеранов и молодежи

В Пятигорске 22 ноября стартовал Форум Всероссийского проекта «Эстафета поколений». Мероприятие прошло в Пятигорском государственном университете. Целью проекта является укрепление связей между ветеранскими и молодежными общественными организациями через наставничество.

На форуме собрались активисты из 15 регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов - в общей сложности более 170 человек.

В «Эстафете поколений» приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском округе Сергей Стариков, Герой России Алексей Романов, ветеран ВДВ, спецподразделения «Вымпел» ФСБ России, Герой России и координатор проекта Вячеслав Бочаров и многие другие.

В приветственном слове каждый из них отметил важность участия ветеранского сообщества в проекте и значимости его для государства. Романов вручил орден «Звезда» ветерану Афганистана из Ставрополя Виталию Цымбалу.

Так же участников форума поприветствовали глава Пятигорска Андрей Скрипник, ректор университета Александр Горбунов и заместитель председателя Центрального правления организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Андрей Кузнецов.

Самыми важными гостями форума стали участник Великой Отечественной войны и войны с Японией полковник Геннадий Забойкин и Лидия Марченко - ветеран педагогического труда из Железноводска, пережившая оккупацию города в годы Великой Отечественной войны. Организаторы и участники мероприятия вручили ветеранам цветы и подарки.

Во время форума состоялись мастер-классы и тренинги от экспертов проекта.