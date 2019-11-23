В Минтранспорта определили структуру новой концепции региональной авиации

В Министерстве транспорта определили главные параметры новой концепции региональной авиации. Финальную ее версию ведомство направит на утверждение в правительство до середины декабря 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, структура уже определена. Предложения будут касаться наземной инфраструктуры, перевозчиков, маршрутной сети, субсидирования и всех частей авиастроительного комплекса.

«Мы думаем, что это вопрос самого ближайшего времени», - заявил Акимов.

Напомним, одной из главных задач власти министр транспорта Евгений Дитрих назвал ликвидацию транспортного неравенства.

Ранее Минтранс опубликовал предложения по изменению ПДД. В ведомстве предложили отнести к «средствам индивидуальной мобильности» транспортные средства, использующие для передвижения электродвигатель или мускульную энергию человека - скейтборды, роликовые коньки, электросамокаты и гироскутеры.