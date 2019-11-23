Савченко рассказала о будущем Украины после 2023 года

Из-за отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель жизнь украинцев «не будет стоить абсолютно ничего». В этом уверена бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

По ее словам, новый закон положит конец украинской государственности. Парламентарии знают о последствиях, но все равно намерены одобрить инициативу.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», - в эфире телеканала КРТ заявила экс-депутат.

Кроме того, Савченко рассказала, что повесила на дверях кабинетов Рады плакаты с призывом остановить принятие документа о продаже земель. Она считает, что депутаты должны понять, что им оказывают сопротивление.

Украинский парламент 13 ноября в первом чтении принял законопроект о создании рынка земли. Документ с октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных участков. Теперь украинскую землю смогут покупать физические и юридические лица, территориальные общины и государства. Стать собственниками со следующего года могут также иностранцы и лица без гражданства при условии, что участки они получат по наследству и продадут их в течение года.