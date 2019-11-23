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Россия и Турция провели патрулирование на территории двух сирийских провинций

Егор Левин
21:58 23.11.2019
Центр по примирению враждующих сторон призывает террористов прекратить провокации и встать на путь мирного урегулирования.
Россия и Турция провели патрулирование на территории двух сирийских провинций
© Фото: ТРК "Звезда"

В Сирии продолжается работа по ненасильственному разрешению конфликта и оказанию всесторонней помощи гражданам страны в восстановлении мирной жизни.

Российской и турецкой сторонами совершено совместное патрулирование по маршруту Шейрек - Харам-Раш - Кара-Мания в сирийской провинции Хасеке. Также продолжается патрулирование маршрутов Айн-Иса - Черван-Кувейтар в Ракке и Кобани - Мджейбна, Аджами - Мембидж, Аджами - Каракозак в Алеппо.

Прикрытие колонн с воздуха осуществляется силами ВКС РФ. Авиация совершила воздушное патрулирование по маршрутам Камишлия - Чанаджик - Шейрек - Духайт - Телль-Бум - Телль-Канбар - Харам-Раш - Телль-Таир - Кирбатли - Ганнамия - Яремджа - Кара-Мания - Телль-Эш-Шур-Гарби - Зенар - Камишлия.

Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Между тем, на территории Идлибской зоны деэскалации все еще продолжает нарушаться режим прекращения огня со стороны террористов. За прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела. Боевики обстреляли населенные пункты Алеппо, Биньямин, Сеф-Аль-Доли, Сабикия, Чекурджак и другие. Центр по примирению призывает террористических командиров отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

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