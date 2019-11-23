Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли

Заместитель председателя правительства России по вопросам агропромышленного комплекса Алексей Гордеев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным об успехах в своей отрасли. Как заявил Гордеев, хороший урожай показали практически все культуры. Отдельно он выделил рекорд по сахарной свекле.

«Могу выделить несколько позиций. Сахарная свекла - 53 миллиона тонн, рост 25% - рекорд за всю историю страны», - доложил Гордеев.

Вице-премьер также отметил рост урожайности в целом по сравнению с 2018 годом. По словам Гордеева, высокие показатели позволяют говорить о стабильности цен на потребительском рынке страны и увеличении темпов импортозамещения.