Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий рассказал Путину, как проходит переселение

За два-три года с момента начала процесса переселения старообрядцев из-за рубежа в Россию вернулись 130 семей. Об этом в субботу, 23 ноября, на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий.

Он добавил, что еще порядка 150 семей, которые в настоящее время проживают в Латинской Америке, готовы вернуться на Родину в 2020 году.

«Справляются с божьей помощью», - так митрополит ответил на вопрос президента, были ли у старообрядцев сложности с переселением.

Кроме того, предстоятель РПСЦ поблагодарил Владимира Путина за помощь в подготовке к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, заявив, что это является общим праздником для старообрядцев.