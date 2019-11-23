Активисты «Молодежки ОНФ» помогли заготовить дрова пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области

В Иркутской области на помощь местным жителям, пострадавшим от паводка, пришли члены команды «Молодежка ОНФ». В частности, они заготовят им на зиму запасы дров.

Волонтеры посетили 13 населенных пунктов региона и собрали заявки от пострадавших от наводнения. 18 ноября члены «молодежки» вернулись, чтобы подготовить население области к зимнему периоду. Помогать они будут до 1 декабря. Обеспечение производится из расчета 10 кубических метров дров на одну заявку. При этом, одной из самых главных задач для них стало успеть наколоть как можно большее количество дров до прихода сильных сибирских морозов.

«Приятно то, что люди в поселках нас ждут, они нам верят и подсказывают, кому помощь нужна в первую очередь. Сегодня работали у ветерана труда в Шиткино, и подходит женщина и говорит: "Через улицу мамочка живет одинокая с детьми. Им бы тоже помочь, если есть возможность"», - рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Местные жители благодарят команду за помощь верят в то, что еще остались люди, которым небезразлична их судьба.

Напомним, после продолжительных дождей в Иркутской области начались наводнения. Больше остальных населенных пунктов Приангарья пострадал Тулун. Жертвами паводков стали 25 человек. По данным региональных властей, число пострадавших превысило 38 тысяч человек.