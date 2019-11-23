Собачий форсаж: пес за рулем авто час сдавал назад и попал на видео

Необычный инцидент произошел в Южной Флориде. Там в течение часа машина двигалась кругами задним ходом.

Настороженные соседи вышли во двор, чтобы проверить, все ли в порядке с водителем, а оказалось, что его и вовсе нет в салоне - за рулем сидит собака. Кадры происшествия опубликованы в Twitter.

Дело в том, что хозяин ненадолго вышел и случайно захлопнул дверь, оставив ключи в замке зажигания.

Шустрый пес быстро отреагировал и решил перебраться на водительское кресло. Правда, во время этого он задел рычаг переключения передач и включил задний ход.

Чуть меньше часа, по словам хозяина и соседей, питомец катался на автомобиле по кругу. Затем на место инцидента прибыли полицейские и остановили машину.

Ни собака, ни очевидцы во время происшествия не пострадали.