Вечно молодая: редкая болезнь навсегда оставила немецкую овчарку в теле щенка

Двухлетняя чистокровная немецкая овчарка по кличке Рейнджер, живущая в Аризоне, до сих пор выглядит, как щенок. Причиной этому является редкое генетическое заболевание «гипофизарная карликовость».

Пес прошел длительный курс лечения, который так и не помог. Но, судя по фотографиям, размещенным на его личной странице в Instagram, питомец не унывает и, к тому же, активно набирает подписчиков – их уже почти 83 тысячи.

© anger_thegshepherd, instagram

Карликовость у Рейнджера не врожденная – он получил ее после того, как заразился паразитом Giardia, который вызывает диарейную болезнь, известную как лямблиоз.

Помимо генетического отклонения, у овчарки есть еще некоторые проблемы со здоровьем – шелушится кожа и активно выпадает мех.

© anger_thegshepherd, instagram

Впрочем, в этом щенку готовы помочь его подписчики.

«Один из фолловеров Рейнджера, небольшая компания, которая производит мыло ручной работы и лосьоны, прислала нам мыло из козьего молока. И оно помогло нам справиться с шелушением», - слова хозяйки щенка Шелби Мейо приводит Daily Mail.

Стоит отметить, что гипофизарная карликовость, как правило, затрагивает только две породы собак: немецких овчарок и карельских медвежьих собак.