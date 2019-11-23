Поездка первого электрического мотоцикла от «Калашникова» попала на видео

Концерн «Калашников» показал прототип нового электромотоцикла. Байк выполнен в стиле «кафе рейсер», с облегченной конструкцией с небольшим количеством элементов.

В ролике мотоцикл показан в движении. На месте бензобака красуется шильдик «Иж», сам он выполнен в черном цвете с отдельными цветными элементами.

Запас хода мотоцикла составляет до 100 километров. Оборудован он двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением с максимальной мощностью 50 киловатт (около 68 лошадиных сил). Скорость, которую он способен развивать, составляет 100 километров в час. Ролик опубликован на ресурсе Kalashnikov Media.

Тип мотоциклов «кафе рейсер» - одно из старейших направлений мировой мотокультуры, зародившееся в Англии из самостоятельной доработки энтузиастами стандартных мотоциклов.