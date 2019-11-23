В Росавтодоре одобрили проект моста через реку Лену

По словам Дитриха, в министерстве транспорта внесут проект строительства на рассмотрение в правительство, как только получит его от дорожного агентства.

«Как мы с вами помним, есть региональный проект, который субъект России строит на принципах концессионного соглашения. Росавтодор его посмотрел, он ему понравился», - заявил он.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.