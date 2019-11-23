В Росавтодоре одобрили проект моста через реку Лену
Минтранспорта внесет проект на рассмотрение в правительство, как только получит его от дорожного агентства.
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В Росавтодоре одобрили проект моста через реку Лену в Якутии. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
«Как мы с вами помним, есть региональный проект, который субъект России строит на принципах концессионного соглашения. Росавтодор его посмотрел, он ему понравился», - заявил он.
По словам Дитриха, в министерстве транспорта внесут проект строительства на рассмотрение в правительство, как только получит его от дорожного агентства.
Напомним, строительство переправы стало частью проекта национальной программы по развитию Дальнего Востока.