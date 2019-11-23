Рогозин рассказал Путину о спутниках, следящих за строительством Восточного

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о том, как происходит наблюдение за процессом строительства второй очереди космодрома Восточный. Он рассказал, как для этого используются высокие технологии, доступные корпорации.

«Для объективного контроля мы используем орбитальную группировку зондирования Земли. Проводим съемки, сравниваем, что произошло за неделю. Информация математически обрабатывается, и маркеры показывают произошедшие изменения», - сказал Рогозин.

Перед этим он также доложил Путину, что строительство идет в соответствии с установленными планом сроками, несмотря на наступившие в России морозы.

Ранее Рогозин назвал дату первого пуска с Восточного в 2020 году. Первый пуск произойдет в апреле. Об этом он заявил во время поездки на производственное объединение «Полет» в Омске.