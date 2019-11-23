Рогозин доложил Путину о процессе строительства второй очереди космодрома Восточный

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину об успехах в строительстве второй очереди космодрома Восточный. По его словам, все идет по плану.

«На строительной площадке задействовано более 1260 рабочих и 140 единиц техники. График выдерживается, несмотря на ощутимый холод. Также на стройке развернут оперативный штаб», - сообщил президенту Рогозин.

Также он отметил, что для более качественного отслеживания происходящих в процессе строительства изменений Роскосмос использует космические спутники.