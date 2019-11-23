СК РФ опубликовал видео с места смертельного ДТП с участием мэра Тулуна

Ранее сообщалось , что водителя грузовика в салоне автомобиля в момент аварии не было - он находился в кафе неподалеку. Машина стояла с включенными габаритными сигналами.

«По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе водитель легкового автомобиля под управлением должностного лица двигался в сторону города Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль КамАЗ. В результате аварии погибла супруга чиновника», - говорится в сообщении СК по региону.

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