СК РФ опубликовал видео с места смертельного ДТП с участием мэра Тулуна
Следственное управление СК РФ по Иркутской области опубликовало видео с места аварии с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка.
«По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе водитель легкового автомобиля под управлением должностного лица двигался в сторону города Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль КамАЗ. В результате аварии погибла супруга чиновника», - говорится в сообщении СК по региону.
Следователи осматривают место аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что водителя грузовика в салоне автомобиля в момент аварии не было - он находился в кафе неподалеку. Машина стояла с включенными габаритными сигналами.