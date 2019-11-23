В Сети появились кадры с места ДТП с участием мэра Тулуна

В социальных сетях появились кадры с предполагаемого места ДТП с участием мэра Тулуна Юрия Кариха. На фотографиях - сильно искореженная легковушка и часть грузовика, в который она врезалась.

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Ранее появилась информация, что авария произошла вечером субботы, 23 ноября, на участке дороги Р255 «Сибирь» в районе кафе «Березка». Как рассказал «Звезде» источник в ГИБДД, автомобиль под управлением Кариха столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком. По предварительным данным, в результате инцидента погибла жена мэра Лариса Карих.

Водителя грузовика в салоне автомобиля в момент аварии не было - он находился в кафе неподалеку. Машина стояла с включенными габаритными сигналами.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.