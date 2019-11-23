В администрации Тулуна подтвердили гибель жены мэра в ДТП

В Единой дежурной диспетчерской службе администрации Тулуна «Звезде» подтвердили гибель в ДТП супруги мэра города Юрия Кариха.

«Да, по нашей информации, жена погибла», - заявил диспетчер.

Также в службе отметили, что сам мэр в настоящий момент

находится на месте трагедии.

Ранее сообщалось, что глава Тулуна, проезжая по трассе на личном автомобиле в сопровождении супруги, столкнулся с припаркованным на обочине КамАЗом. Водитель оставил его с включенными габаритными сигналами и отошел в кафе на обед. В Сети позже появились кадры с места столкновения.