Олени на дорогах: на Ямале водитель встал в пробку из-за тысяч животных
Мужчина столкнулся с оленями на строящейся трассе и 20 минут ждал, пока они перейдут дорогу.
© Видео: Ямал Регион, YouTube © Фото: Ямал Регион, YouTube
Стадо северных оленей стало непреодолимым препятствием для жителя Ямала. В тот момент, когда он ехал по строящейся трассе Салехард - Надым, навстречу ему побежали животные. Мужчина решил пропустить их.
Чтобы не скучать во время ожидания, ненец начал пересчитывать оленей. По его словам, стадо состояло из трех тысяч животных. Дорогу они переходили в течение 20 минут.
По информации телекомпании «Ямал-Регион», оленей перегоняли на новое пастбище.