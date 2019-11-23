Олени на дорогах: на Ямале водитель встал в пробку из-за тысяч животных

Стадо северных оленей стало непреодолимым препятствием для жителя Ямала. В тот момент, когда он ехал по строящейся трассе Салехард - Надым, навстречу ему побежали животные. Мужчина решил пропустить их.

Чтобы не скучать во время ожидания, ненец начал пересчитывать оленей. По его словам, стадо состояло из трех тысяч животных. Дорогу они переходили в течение 20 минут.

По информации телекомпании «Ямал-Регион», оленей перегоняли на новое пастбище.