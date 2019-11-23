Чума в столице: стало известно, как 80 лет назад москвичи избежали страшной эпидемии

Волонтер Надежда Ильичук, 14 лет проработавшая сестрой милосердия при инфекционной больнице на Соколиной горе, в эксклюзивном разговоре со «Звездой» сообщила о случае вспышки чумы в Москве в 1939 году, о котором узнала благодаря архивным документам и фотографиям.

На тот момент больница просуществовала лишь два года, поэтому неожиданный инцидент стал серьезным испытанием для персонала. Факт вспышки был засекречен, о нем было доложено властям, распорядившимся оцепить учреждение.

«Человек, принесший чуму в столицу, был ученым, работающим над противочумной вакциной. Но что-то пошло не так, и несколько человек получили это заболевание. Это была локальная вспышка, которая не развилась до размеров эпидемии», - рассказала Ильичук.

Как она отметила, ученого звали Абрам Берлин. Его доставили в медицинское учреждение, дальнейшая судьба мужчины остается неизвестной. При вспышке заболевания никто из сотрудников медучреждения не заразился, и все закончилось благополучно.

Сотрудники инфекционной больницы получили правительственные награды и денежные премии. Данных об инциденте осталось немного: как рассказала Ильичук, в медицинском архиве, в котором хранились записи о вспышке чумы, произошел пожар, и все они сгорели.