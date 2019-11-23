Политические тренды: члены «Единой России» определили вектор дальнейшего развития партии

Перезагрузка и омоложение - такие тренды для партии власти сегодня обозначил президент. Владимир Путин выступил на съезде «Единой России». Пятилетка между выборами в Госдуму перевалила через экватор, и члены партии определяют цели, с которыми она войдет в избирательную кампанию.

В холле, в котором проходит 19-й съезд, собрались две тысячи делегатов правящей партии со всей страны. Люди обмениваются опытом, как более эффективно решать вопросы, волнующие всю страну.

«Вы знаете, как спорт быстро реагирует на все, что происходит, меняются регламенты и правила. Здесь такая же ситуация, и чем больше партия берет на себя ответственности, тем больше она должна соответствовать чаяниям и требованиям людей», - заявила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Буквально в нескольких шагах от легендарной трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию скромно стоит другой представитель партии - из Кемерово. Он 30 лет назад переехал в Россию из Эфиопии и сейчас работает в Кузбассе.

«Россия - страна возможностей. Золото, алмазы - все валяется вокруг, под ногами. Но это надо уметь поднять и использовать», - делится своими впечатлениями член партии «Единая Россия» Амануел Чернет Абел.

Лейтмотив 19-го съезда - перезагрузка партии. Что конкретно имеется в виду, поясняет президент Владимир Путин, который открывает пленарное заседание.

«У вас, у наших сторонников, нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории», - предупреждает президент.

Репутация ведущей политической силы страны, говорит Путин, зависит исключительно от того, как народ к ней относятся. Важно быть вместе с населением, знать и понимать запросы людей и реагировать на них, считает президент.

«Прошу вас, будьте партией-лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно, старайтесь своими силами решить эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят - терзать их, трясти, добиваться решения», - требует глава государства.

Говорят на съезде также о преемственности и омоложении партии.

«Наша цель, скажу это вновь, обеспечить прорыв в развитии России. Этот исторический вызов касается всех - и власти, и политической системы, всего общества. Чтобы задать и выдержать такой высокий темп перемен, партия должна и сама меняться изнутри, быть предельно открытой, доступной, в том числе для молодежи, для наших сторонников из волонтерского, добровольческого движения», - считает российский лидер.

И молодые кадры, на которые делают ставку в «Единой России», уже зарекомендовали и успели проявить себя. Владислав Ганжара из Крыма, например, координатор проекта «Историческая память».

«Для меня, как для жителя Крыма, "Единая Россия" знаменует собой ту политическую силу, которая лежит у основ "крымской весны". Именно партия тогда и на федеральном уровне, и как организация, которая начала появляться у нас сразу после воссоединения с Россией, стала локомотивом движения Крыма в состав Российской Федерации», - заключил начальник штаба «Молодой гвардии» Владислав Ганжара.

Именно такие молодые люди в будущем будут решать судьбу нашей страны, а важнейшая задача «Единой России» на ближайшее время - разработать новую политическую программу. Она коснется всего: и экономики, и социальной сферы, и в первую очередь национальных проектов.

«Необходим жесткий партийный контроль за реализацией национальных проектов на местах, за сроком и качеством работ, за эффективностью использования денег. Необходимо смотреть за реакцией людей. Нужно, чтобы результаты нацпроектов были ощутимы по всей стране, в каждом населенном пункте. На селе, на каждой улице и в каждом доме», - предложил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Установка страны на цифровизацию - за исполнением национальных проектов можно и нужно будет следить. Уже сейчас в ряде регионов работает онлайн-сервис «Национальные проекты глазами людей». С января следующего года он охватит все регионы, и каждый сможет контролировать, как выполняются указы президента.

Очередной, 19-й съезд всероссийской политической партии «Единая Россия» дает старт избирательной кампании 2021 года. Таким образом, весь следующий год депутаты планируют посвятить тому, чтобы к выборам в Государственную думу партия подошла максимально собранной, с новой политической программой, обновленным составом и абсолютно открытой для людей, которыми необходима поддержка.