Журналисты заметили Микки Рурка в компании юной россиянки

Американский актер Микки Рурк в одном из кафе Нью-Йорка был замечен в сопровождении молодой русской девушки по имени Ольга.

По информации Page Six, он «нежно гладил лицо и шею» своей спутницы и мило с ней беседовал. Журналисты сообщают, что возраст девушки от 23 до 26 лет. По некоторым данным, она является его «близким другом».

Микки Рурку 67 лет. Закрутить роман с русской красавицей он пытается не впервые. До недавнего времени актер на протяжении почти пяти лет встречался с 33-летней моделью Анастасией Макаренко.

На счету Рурка более 50 фильмов, самые известные из них - «Девять с половиной недель», «Сердце ангела», «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо», «Город грехов».