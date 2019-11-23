МВФ и Киев не договорись о выделении денег

Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Рон ван Роден заявил о достигнутом прогрессе в дискуссиях о новой программе кредитования Украины. Накануне миссия завершила свою работу в этой стране.

Миссия фонда во главе с Роном ван Роденом прибыла в украинскую столицу 14 ноября для ведения переговоров о возможности открытия трехлетней программы расширенного финансирования EFF на пять или шесть миллиардов долларов.

«Миссия достигла продвижения в дискуссиях о мерах и реформах. Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста», - цитирует портал «Новое время» руководителя миссии.

По его словам, диалог и обсуждение дальнейших шагов МВФ продолжатся на следующей неделе. В Нацбанке Украины рассчитывают, что руководство Международного валютного фонда примет решение о заключении новой программы с Украиной до конца этого года.