Мэр Тулуна попал в серьезное ДТП

Мэр Тулуна Юрий Карих попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Черемховском районе. Инцидент произошел вечером субботы, 23 ноября.

Как стало известно «Звезде» от источника в ГИБДД, ДТП произошло на участке дороги Р255 «Сибирь» в районе кафе «Березка». Автомобиль под управлением Кариха столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком. По предварительным данным, в результате инцидента погибла жена мэра Лариса Карих.

Водитель грузовика находился в кафе. Свою машину он оставил на обочине с включенными габаритными сигналами. Обстоятельства столкновения уточняются.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.