В Иркутске чуть не убивший бывшую возлюбленную мужчина задержан

Сотрудники полиции в Железногорске-Илимском под Иркутском задержали 31-летнего мужчину, который жестоко избил свою бывшую возлюбленную битой и ранил ножом. Следователи уже предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 ноября. Бывший молодой человек подкараулил Татьяну Боярскую на улице, насильно посадил в машину и увез в лес, где сначала нанес ей несколько ударов битой, а затем попытался зарезать.

После этого мужчина скрылся, вероятно, подумав, что убил жертву. Девушка чудом нашла в себе силы выползти на дорогу - остановившийся водитель отвез ее в больницу.

Потерпевшая утверждает, что преследования и угрозы от бывшего молодого человека она терпела около двух лет.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.