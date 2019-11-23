Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Иркутске чуть не убивший бывшую возлюбленную мужчина задержан

Иван Линдеманн
17:02 23.11.2019
Молодой человек насильно вывез девушку в лес, где сначала нанес удары битой, а затем попытался зарезать.
В Иркутске чуть не убивший бывшую возлюбленную мужчина задержан
© Фото: Moscow-Live, flickr

Сотрудники полиции в Железногорске-Илимском под Иркутском задержали 31-летнего мужчину, который жестоко избил свою бывшую возлюбленную битой и ранил ножом. Следователи уже предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 ноября. Бывший молодой человек подкараулил Татьяну Боярскую на улице, насильно посадил в машину и увез в лес, где сначала нанес ей несколько ударов битой, а затем попытался зарезать.

После этого мужчина скрылся, вероятно, подумав, что убил жертву. Девушка чудом нашла в себе силы выползти на дорогу - остановившийся водитель отвез ее в больницу.

Потерпевшая утверждает, что преследования и угрозы от бывшего молодого человека она терпела около двух лет.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.11.2019, 08:18
Лавров рассказал о перспективных российско-японских проектах
Дата23.11.2019, 14:28
Расчеты ОТК «Искандер-М» провели электронные пуски в Ивановской области
Дата23.11.2019, 12:50
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 14:14
Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников
Дата23.11.2019, 15:46
Дефицитная колбаса, модные джинсы и слежка КГБ: как жили фарцовщики и спекулянты в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:10 В стране и мире
Видео
Чума в столице: стало известно, как 80 лет назад москвичи избежали страшной эпидемии
18:08 В стране и мире
В Сети появились кадры с места ДТП с участием мэра Тулуна
17:41 В стране и мире
Журналисты заметили Микки Рурка в компании юной россиянки
17:39 В стране и мире
МВФ и Киев не договорись о выделении денег
17:22 В стране и мире
Мэр Тулуна попал в серьезное ДТП
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Директор Заворотнюк объяснила исчезновение из соцсетей Чернышева фотографий с актрисой
Видео
Искрящийся во время посадки пассажирский самолет попал на видео
«По следам йети»: ученый рассказал, как ловили снежного человека в СССР
Пятый элемент: физики обнаружили новую силу во Вселенной
Названы реальные причины ухода Ельцина в отставку
Видео
Водное перемирие: жестокая атака анаконды на оленя попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.