СК России проверяет данные о смерти следователя в Сочи
По делу назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, его подробности не разглашаются.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Москва
В Краснодарском крае выясняют причины и обстоятельства гибели следователя МВД из Сочи. Проверку проводят сотрудники регионального управления Следственного комитета. Тело 23-летней девушки было обнаружено полицейскими.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - цитирует сайт «Комсомольской правды» заявление пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
О погибшей известно, что в минувшем августе она окончила Университет МВД и приступила к работе в Хостинском отделении полиции.