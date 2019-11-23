Назначены новые заместители секретаря генсовета «Единой России»
Всего у Турчака будет пять заместителей.
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Новыми заместителями секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака стали депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. Решение было принято в ходе 19-го съезда партии.
На посту они сменили Виктора Селиверстова и Евгения Ревенко.
Всего у Турчака будет пять заместителей. Помимо Хинштейна и Перминова, это первый замсекретаря Ольга Баталина, заместители Андрей Климов и Александр Грибов.