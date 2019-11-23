В США сообщили о подготовке к операции против ИГИЛ* в Сирии

В Центральном командовании Вооруженных сил США сообщили о скорой спецоперации против террористов из ИГИЛ* на территории Сирии. О заявлении главы командования генерала Кеннета Маккензи сообщает Reuters.

По данным агентства, во время своего выступления на конференции «Диалог в Манаме» в Бахрейне военачальник отметил, что на востоке Сирии осталось около 500 военнослужащих США. Как заявил Маккензи, антитеррористические операции могут быть возобновлены «в ближайшие дни или недели».

Ранее США отказались участвовать в восстановлении Сирийской Арабской Республики. Спецпредставитель Соединенных Штатов по САР Джеймс Джеффри заявил, что страна не станет помогать в этом подконтрольным Дамаску территориям до момента, пока не увидит «заслуживающий доверия необратимый политический процесс».

*ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ