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В США сообщили о подготовке к операции против ИГИЛ* в Сирии

Егор Левин
16:43 23.11.2019
Как заявил глава командования ВС США, до возобновления антитеррористических операций остаются считанные дни или недели.
В США сообщили о подготовке к операции против ИГИЛ* в Сирии
© Фото: Xinhua, Globallookpress

В Центральном командовании Вооруженных сил США сообщили о скорой спецоперации против террористов из ИГИЛ* на территории Сирии. О заявлении главы командования генерала Кеннета Маккензи сообщает Reuters.

По данным агентства, во время своего выступления на конференции «Диалог в Манаме» в Бахрейне военачальник отметил, что на востоке Сирии осталось около 500 военнослужащих США. Как заявил Маккензи, антитеррористические операции могут быть возобновлены «в ближайшие дни или недели».

Ранее США отказались участвовать в восстановлении Сирийской Арабской Республики. Спецпредставитель Соединенных Штатов по САР Джеймс Джеффри заявил, что страна не станет помогать в этом подконтрольным Дамаску территориям до момента, пока не увидит «заслуживающий доверия необратимый политический процесс».

*ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ

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