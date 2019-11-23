Директор Заворотнюк объяснила исчезновение из соцсетей Чернышева фотографий с актрисой

У фигуриста Петра Чернышева нет официальной страницы в Instagram. Совместные фотографии с Анастасией Заворотнюк были удалены из фанатского аккаунта, и это не имеет никакого отношения к состоянию здоровья артистки. Об этом «360» рассказала ее директор Марина Потапова.

Ранее журналисты обратили внимание на то, что Чернышев удалил из «своего» аккаунта все снимки с супругой, а также отписался от друзей. Произошедшее сразу же расценили как плохую новость.

Кроме того, в СМИ не исключили, что это могло быть связано с тем, что фигурист якобы хочет развестись с тяжелобольной Заворотнюк.

Сообщения о том, что у актрисы диагностировали раковую опухоль, впервые появились в августе. В сентябре сообщалось, что Заворотнюк была госпитализирована в одну из частных московских клиник.

Родственники и друзья «прекрасной няни» информацию о ее болезни не подтверждают и не опровергают.