Медведев обещал оградить льготы времен СССР от «регуляторной гильотины»

Льготы населению, которые были гарантированы нормативными актами, принятыми в СССР, должны сохраниться даже в рамках «регуляторной гильотины». Их отмена возможна лишь после принятия дублирующих документов. С таким заявлением выступил глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев на открытии 19-го съезда политической партии «Единая Россия».

В рамках обращения к однопартийцам Медведев продемонстрировал новый формат общественной приемной. Именно туда поступило обращение, в котором выражалась обеспокоенность за сохранение льгот, предоставляемых нормативными актами советского периода.

«Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался. Отмена таких документов возможна только с принятием дублирующего документа», - предупредил Медведев.

Премьер-министр также особо отметил важность для партии «Единая России» одержать победу на грядущих выборах в Государственную думу, чтобы иметь возможность и дальше изменять жизнь россиян к лучшему. Кроме того, Медведев призвал более тесно работать с активной молодежью и поддерживать волонтерство и предпринимательство.

В эту субботу политическая партия «Единая Россия» проводит в Москве свой 19-й съезд. На мероприятии планируется обсудить старт предвыборной кампании 2021 года. Кроме того, участники встречи обсудят реформирование структуры госсовета исполкома партии и ряд кадровых перестановок на руководящих должностях.