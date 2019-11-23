Искрящийся во время посадки пассажирский самолет попал на видео
В салоне находилось 88 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.
© Видео: lecu12, Twitter © Фото: lecu12, Twitter
В аэропорту Боготы, Колумбия, совершил экстренную посадку самолет венесуэльской авиакомпании Avior Airlines.
По информации местных СМИ, во время приземления у лайнера сломалась правая стойка шасси, в результате чего он заискрился. Видео из салона опубликовал один из пассажиров.
Пилотам удалось успешно остановить самолет. По предварительной информации, никто из 88 пассажиров не пострадал. После посадки их экстренно эвакуировали в терминал.
На место аварии сразу же прибыли пожарные расчеты. Взлетно-посадочную полосу временно закрыли и залили пеной из-за разлившегося топлива.
Сам самолет получил сильные повреждения.