Искрящийся во время посадки пассажирский самолет попал на видео

В аэропорту Боготы, Колумбия, совершил экстренную посадку самолет венесуэльской авиакомпании Avior Airlines.

По информации местных СМИ, во время приземления у лайнера сломалась правая стойка шасси, в результате чего он заискрился. Видео из салона опубликовал один из пассажиров.

Пилотам удалось успешно остановить самолет. По предварительной информации, никто из 88 пассажиров не пострадал. После посадки их экстренно эвакуировали в терминал.

© torre_dorado, Twitter

На место аварии сразу же прибыли пожарные расчеты. Взлетно-посадочную полосу временно закрыли и залили пеной из-за разлившегося топлива.

© torre_dorado, Twitter

Сам самолет получил сильные повреждения.