В ВКС РФ заявили о сходе с орбиты фрагментов космического аппарата «Космос-2422»

В Главном центре разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск ВКС РФ подтвердили, что части космического аппарата «Космос-2422» сошли с орбиты.

По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО, это произошло в 01:15 по московскому времени 23 ноября 2019 года над Тихим океаном. Как сообщает Министерство обороны РФ, сошедшие фрагменты аппарата сгорели, войдя в атмосферу Земли.

«Космос-2422» запустили в 2006 году с космодрома Плесецк. К настоящему времени аппарат выработал свой ресурс.