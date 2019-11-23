В СВР заявили, что не владеют информацией об инциденте в Южно-Китайском море

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что российская сторона не владеет достоверной информацией о якобы произошедшем в Южно-Китайском море ядерном инциденте. По словам главы ведомства, несмотря на это, предпринимаются попытки проверить обстоятельства случившегося.

«У нас нет достоверных собственных инструментальных данных, тем более это не компетенция службы, которую я возглавляю. Но слышали, да. Пытаемся через различные источники это проверить и перепроверить», - заявил Нарышкин.

Сообщения о взрыве в Южно-Китайском море появились в СМИ 18 ноября. По данным издания Ryukyu Shimpo, житель японского острова Мияко якобы обнаружил на берегу цилиндр с надписью «Урановый топливный стержень».

Между тем в пресс-службе Роспотребнадзора также прокомментировали сообщения СМИ о взрыве в Южно-Китайском море. По данным службы, никакой угрозы негативного воздействия на россиян в связи с упоминаемым инцидентом нет.