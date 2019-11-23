Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«По следам йети»: ученый рассказал, как ловили снежного человека в СССР

Иван Линдеманн
15:21 23.11.2019
После провальной экспедиции по поиску дикого зверя на науку по изучению йети было наложено табу.
«По следам йети»: ученый рассказал, как ловили снежного человека в СССР
© Фото: РИА Новости

Проблема поиска снежного человека в СССР рассматривалась на высоком государственном уровне, а при президиуме Академии наук даже действовала комиссия, которая изучала этот вопрос. Почему советская наука заинтересовалась поиском йети, сайту aif.ru рассказал научный руководитель Международного центра гоминологии, член Российского гуманистического общества Дмитрий Баянов.

Ученый рассказал, что началось все во времена хрущевской оттепели, когда между Советским Союзом и Западом усилилась информационная связь. Тогда бельгийский зоолог Эйвельманс выпустил книгу «По следам неизвестных животных», а из Гималаев пришли первые сообщения о снежном человеке, так называемом йети.

После всего этого советские граждане из разных городов страны массово стали сообщать, что и в их краях обитают неизвестные звери. 

Стало ясно, что к решению этого вопроса нужно подойти основательно, поэтому в 1958 году по инициативе историка и философа Бориса Поршнева при Академии наук была создана специальная комиссия.

«Перед ней стояли две задачи: во-первых, сбор всей существующей в мире информации по данному вопросу; во-вторых, проведение поисковой экспедиции на Памире», - рассказал Баянов.

Экспедицию решили проводить именно на Памире, так как этот регион ближе других расположен к Гималаям, то есть вероятность, что там якобы может обитать снежный человек, была выше.

Работа по сбору информации была успешной, а вот с экспедицией не повезло - она не дала никаких результатов. Противники профессора Поршнева воспользовались этой ситуацией, и вскоре на поиски снежного человека было наложено табу.

Сейчас официально наука об изучении снежного человека продолжает числиться псевдодисциплиной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.11.2019, 08:18
Лавров рассказал о перспективных российско-японских проектах
Дата23.11.2019, 14:28
Расчеты ОТК «Искандер-М» провели электронные пуски в Ивановской области
Дата23.11.2019, 12:50
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 14:14
Путин заявил о расширении линейки разведывательных и ударных беспилотников
Дата23.11.2019, 15:46
Дефицитная колбаса, модные джинсы и слежка КГБ: как жили фарцовщики и спекулянты в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:36 В стране и мире
Директор Заворотнюк объяснила исчезновение из соцсетей Чернышева фотографий с актрисой
16:34 В стране и мире
Медведев обещал оградить льготы времен СССР от «регуляторной гильотины»
16:11 В стране и мире
Видео
Искрящийся во время посадки пассажирский самолет попал на видео
16:00 В стране и мире
В ВКС РФ заявили о сходе с орбиты фрагментов космического аппарата «Космос-2422»
15:46 Вопросы истории
Видео
Дефицитная колбаса, модные джинсы и слежка КГБ: как жили фарцовщики и спекулянты в СССР
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Искрящийся во время посадки пассажирский самолет попал на видео
«По следам йети»: ученый рассказал, как ловили снежного человека в СССР
Видео
Астроном сравнил мчащийся к Земле астероид и Тунгусский метеорит
Пятый элемент: физики обнаружили новую силу во Вселенной
Названы реальные причины ухода Ельцина в отставку
Видео
Водное перемирие: жестокая атака анаконды на оленя попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.