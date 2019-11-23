«По следам йети»: ученый рассказал, как ловили снежного человека в СССР

Проблема поиска снежного человека в СССР рассматривалась на высоком государственном уровне, а при президиуме Академии наук даже действовала комиссия, которая изучала этот вопрос. Почему советская наука заинтересовалась поиском йети, сайту aif.ru рассказал научный руководитель Международного центра гоминологии, член Российского гуманистического общества Дмитрий Баянов.

Ученый рассказал, что началось все во времена хрущевской оттепели, когда между Советским Союзом и Западом усилилась информационная связь. Тогда бельгийский зоолог Эйвельманс выпустил книгу «По следам неизвестных животных», а из Гималаев пришли первые сообщения о снежном человеке, так называемом йети.

После всего этого советские граждане из разных городов страны массово стали сообщать, что и в их краях обитают неизвестные звери.

Стало ясно, что к решению этого вопроса нужно подойти основательно, поэтому в 1958 году по инициативе историка и философа Бориса Поршнева при Академии наук была создана специальная комиссия.

«Перед ней стояли две задачи: во-первых, сбор всей существующей в мире информации по данному вопросу; во-вторых, проведение поисковой экспедиции на Памире», - рассказал Баянов.

Экспедицию решили проводить именно на Памире, так как этот регион ближе других расположен к Гималаям, то есть вероятность, что там якобы может обитать снежный человек, была выше.

Работа по сбору информации была успешной, а вот с экспедицией не повезло - она не дала никаких результатов. Противники профессора Поршнева воспользовались этой ситуацией, и вскоре на поиски снежного человека было наложено табу.

Сейчас официально наука об изучении снежного человека продолжает числиться псевдодисциплиной.